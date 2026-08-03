Intermediate Capital Group Aktie

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WKN DE: A2AMU0 / ISIN: GB00BYT1DJ19

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Intermediate Capital Group-Investment im Blick 03.08.2026 10:03:45

FTSE 100-Papier Intermediate Capital Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Intermediate Capital Group von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Intermediate Capital Group gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das Intermediate Capital Group-Papier via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Intermediate Capital Group-Aktie an diesem Tag 5,78 GBP wert. Wer vor 10 Jahren 10 000 GBP in die Intermediate Capital Group-Aktie investiert hat, hat nun 1 729,930 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 31.07.2026 auf 18,88 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 32 661,08 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 226,61 Prozent erhöht.

Der Intermediate Capital Group-Wert an der Börse wurde auf 5,18 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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