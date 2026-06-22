Intermediate Capital Group Aktie
WKN DE: A2AMU0 / ISIN: GB00BYT1DJ19
|Lukrative Intermediate Capital Group-Anlage?
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22.06.2026 10:04:20
FTSE 100-Papier Intermediate Capital Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Intermediate Capital Group von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE Handel mit der Intermediate Capital Group-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Intermediate Capital Group-Papier bei 13,42 GBP. Bei einem 10 000-GBP-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 745,156 Intermediate Capital Group-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 19.06.2026 auf 17,26 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 861,40 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 28,61 Prozent angezogen.
Der Intermediate Capital Group-Wert an der Börse wurde auf 4,79 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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