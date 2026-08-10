Intermediate Capital Group Aktie
WKN DE: A2AMU0 / ISIN: GB00BYT1DJ19
|Rentable Intermediate Capital Group-Anlage?
|
10.08.2026 10:03:54
FTSE 100-Papier Intermediate Capital Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Intermediate Capital Group von vor einem Jahr verloren
Die Intermediate Capital Group-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 21,90 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 4,566 Intermediate Capital Group-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Intermediate Capital Group-Papiers auf 20,42 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 93,24 GBP wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 6,76 Prozent verringert.
Insgesamt war Intermediate Capital Group zuletzt 5,59 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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