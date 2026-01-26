Intermediate Capital Group Aktie
WKN DE: A2AMU0 / ISIN: GB00BYT1DJ19
|Langfristige Anlage
|
26.01.2026 10:04:21
FTSE 100-Papier Intermediate Capital Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Intermediate Capital Group-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Intermediate Capital Group-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Intermediate Capital Group-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 23,14 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 432,152 Intermediate Capital Group-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8 280,03 GBP, da sich der Wert eines Intermediate Capital Group-Papiers am 23.01.2026 auf 19,16 GBP belief. Mit einer Performance von -17,20 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Intermediate Capital Group belief sich zuletzt auf 5,42 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
