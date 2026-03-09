Intermediate Capital Group Aktie

Intermediate Capital Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AMU0 / ISIN: GB00BYT1DJ19

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Intermediate Capital Group-Anlage im Blick 09.03.2026 10:03:48

FTSE 100-Papier Intermediate Capital Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Intermediate Capital Group von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Intermediate Capital Group-Investment gewesen.

Intermediate Capital Group-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Intermediate Capital Group-Aktie an diesem Tag bei 18,62 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das Intermediate Capital Group-Papier investiert hätte, befänden sich nun 537,057 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Intermediate Capital Group-Aktie auf 15,85 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 512,35 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 14,88 Prozent.

Alle Intermediate Capital Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,47 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Intermediate Capital Group PLC

mehr Nachrichten

Analysen zu Intermediate Capital Group PLC

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Intermediate Capital Group PLC 18,30 -0,54% Intermediate Capital Group PLC

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10
08.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 10: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen