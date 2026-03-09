Intermediate Capital Group Aktie
WKN DE: A2AMU0 / ISIN: GB00BYT1DJ19
|Intermediate Capital Group-Anlage im Blick
|
09.03.2026 10:03:48
FTSE 100-Papier Intermediate Capital Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Intermediate Capital Group von vor 5 Jahren bedeutet
Intermediate Capital Group-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Intermediate Capital Group-Aktie an diesem Tag bei 18,62 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das Intermediate Capital Group-Papier investiert hätte, befänden sich nun 537,057 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Intermediate Capital Group-Aktie auf 15,85 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 512,35 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 14,88 Prozent.
Alle Intermediate Capital Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,47 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Intermediate Capital Group PLC
Aktien in diesem Artikel
|Intermediate Capital Group PLC
|18,30
|-0,54%
