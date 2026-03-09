FTSE 100-Papier Intermediate Capital Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Intermediate Capital Group von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Intermediate Capital Group-Investment gewesen.

Intermediate Capital Group-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Intermediate Capital Group-Aktie an diesem Tag bei 18,62 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das Intermediate Capital Group-Papier investiert hätte, befänden sich nun 537,057 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Intermediate Capital Group-Aktie auf 15,85 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 512,35 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 14,88 Prozent.

Alle Intermediate Capital Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,47 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at