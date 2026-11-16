FTSE 100-Papier Intermediate Capital Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Intermediate Capital Group von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Intermediate Capital Group-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 5 Jahren wurde das Intermediate Capital Group-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Intermediate Capital Group-Papier bei 23,79 GBP. Bei einem Intermediate Capital Group-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 420,345 Intermediate Capital Group-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 7 797,39 GBP, da sich der Wert eines Intermediate Capital Group-Anteils am 13.11.2026 auf 18,55 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments -22,03 Prozent.

Intermediate Capital Group wurde am Markt mit 5,02 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at