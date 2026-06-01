FTSE 100-Papier Intermediate Capital Group-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Intermediate Capital Group von vor 5 Jahren angefallen

Bei einem frühen Investment in Intermediate Capital Group-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 01.06.2021 wurden Intermediate Capital Group-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 21,68 GBP. Wer vor 5 Jahren 10 000 GBP in die Intermediate Capital Group-Aktie investiert hat, hat nun 461,264 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 29.05.2026 8 611,79 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 18,67 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 13,88 Prozent vermindert.

Am Markt war Intermediate Capital Group jüngst 5,21 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at