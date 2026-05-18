FTSE 100-Papier Intermediate Capital Group-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Intermediate Capital Group von vor einem Jahr angefallen

Bei einem frühen Investment in Intermediate Capital Group-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Intermediate Capital Group-Papier an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Intermediate Capital Group-Anteile bei 20,38 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 4,907 Intermediate Capital Group-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 88,67 GBP, da sich der Wert eines Intermediate Capital Group-Anteils am 15.05.2026 auf 18,07 GBP belief. Das entspricht einem Schwund von 11,33 Prozent.

Intermediate Capital Group wurde am Markt mit 4,99 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at