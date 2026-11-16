International Consolidated Airlines Aktie

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WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018

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Langfristige Investition 16.11.2026 10:03:29

FTSE 100-Papier International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein International Consolidated Airlines-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in International Consolidated Airlines gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades International Consolidated Airlines-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs des International Consolidated Airlines-Papiers betrug an diesem Tag 3,04 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das International Consolidated Airlines-Papier investiert hätte, hätte er nun 3 290,112 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 13.11.2026 14 900,92 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 4,53 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 49,01 Prozent vermehrt.

Alle International Consolidated Airlines-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 19,61 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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09.11.26 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
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