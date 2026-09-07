International Consolidated Airlines Aktie

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WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018

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International Consolidated Airlines-Investition 07.09.2026 10:04:00

FTSE 100-Papier International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein International Consolidated Airlines-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in International Consolidated Airlines-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Das International Consolidated Airlines-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der International Consolidated Airlines-Aktie betrug an diesem Tag 1,55 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in International Consolidated Airlines-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 646,621 International Consolidated Airlines-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 788,23 GBP, da sich der Wert einer International Consolidated Airlines-Aktie am 04.09.2026 auf 4,31 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 178,82 Prozent vermehrt.

International Consolidated Airlines wurde jüngst mit einem Börsenwert von 18,87 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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21.08.26 International Consolidated Airlines Outperform RBC Capital Markets
20.08.26 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
11.08.26 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
04.08.26 International Consolidated Airlines Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.08.26 International Consolidated Airlines Buy Deutsche Bank AG
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