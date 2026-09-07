International Consolidated Airlines Aktie
WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018
|International Consolidated Airlines-Investition
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07.09.2026 10:04:00
FTSE 100-Papier International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein International Consolidated Airlines-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Das International Consolidated Airlines-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der International Consolidated Airlines-Aktie betrug an diesem Tag 1,55 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in International Consolidated Airlines-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 646,621 International Consolidated Airlines-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 788,23 GBP, da sich der Wert einer International Consolidated Airlines-Aktie am 04.09.2026 auf 4,31 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 178,82 Prozent vermehrt.
International Consolidated Airlines wurde jüngst mit einem Börsenwert von 18,87 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu International Consolidated Airlines S.A.
Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.
|21.08.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|11.08.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|04.08.26
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|21.08.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|11.08.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|04.08.26
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|21.08.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|11.08.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|04.08.26
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|27.03.26
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|27.02.26
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|10.12.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|19.11.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|07.11.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|02.03.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|14.01.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|24.11.25
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|12.09.25
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|International Consolidated Airlines S.A.
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