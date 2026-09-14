FTSE 100-Papier International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein International Consolidated Airlines-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in International Consolidated Airlines-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 5 Jahren wurde die International Consolidated Airlines-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 1,45 GBP wert. Bei einem Investment von 10 000 GBP in International Consolidated Airlines-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6 888,903 International Consolidated Airlines-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 4,20 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 28 912,72 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 189,13 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von International Consolidated Airlines bezifferte sich zuletzt auf 18,33 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at