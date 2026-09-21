International Consolidated Airlines Aktie

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WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018

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Profitabler International Consolidated Airlines-Einstieg? 21.09.2026 10:03:43

FTSE 100-Papier International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in International Consolidated Airlines von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in International Consolidated Airlines-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde das International Consolidated Airlines-Papier via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das International Consolidated Airlines-Papier an diesem Tag 2,76 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die International Consolidated Airlines-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 36,265 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 152,06 GBP, da sich der Wert eines International Consolidated Airlines-Anteils am 18.09.2026 auf 4,19 GBP belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 52,06 Prozent gesteigert.

International Consolidated Airlines war somit zuletzt am Markt 18,30 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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21.08.26 International Consolidated Airlines Outperform RBC Capital Markets
20.08.26 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
11.08.26 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
04.08.26 International Consolidated Airlines Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.08.26 International Consolidated Airlines Buy Deutsche Bank AG
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International Consolidated Airlines S.A. 4,95 1,18% International Consolidated Airlines S.A.

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