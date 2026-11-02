International Consolidated Airlines Aktie

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WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018

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Profitabler International Consolidated Airlines-Einstieg? 02.11.2026 10:03:52

FTSE 100-Papier International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in International Consolidated Airlines von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen International Consolidated Airlines-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem International Consolidated Airlines-Papier statt. Zur Schlussglocke waren International Consolidated Airlines-Anteile an diesem Tag 1,48 GBP wert. Bei einem Investment von 100 GBP in International Consolidated Airlines-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 67,705 International Consolidated Airlines-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 30.10.2026 auf 4,03 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 272,58 GBP wert. Damit wäre die Investition 172,58 Prozent mehr wert.

International Consolidated Airlines wurde jüngst mit einem Börsenwert von 17,51 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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International Consolidated Airlines S.A. 4,96 2,35% International Consolidated Airlines S.A.

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