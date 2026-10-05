International Consolidated Airlines Aktie
WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018
|Rentable International Consolidated Airlines-Investition?
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05.10.2026 10:03:43
FTSE 100-Papier International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in International Consolidated Airlines von vor 3 Jahren eingebracht
International Consolidated Airlines-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die International Consolidated Airlines-Aktie bei 1,55 GBP. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 GBP in die International Consolidated Airlines-Aktie investierten, hätten nun 6 447,453 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 02.10.2026 auf 4,41 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 28 446,16 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 184,46 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von International Consolidated Airlines belief sich jüngst auf 19,28 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|28.09.26
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|24.09.26
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|21.08.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|11.08.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|28.09.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|24.09.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|21.08.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|11.08.26
|International Consolidated Airlines Outperform
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|UBS AG
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|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|19.11.25
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|UBS AG
|07.11.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|02.03.26
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|Barclays Capital
|14.01.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
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Aktien in diesem Artikel
|International Consolidated Airlines S.A.
|5,10
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