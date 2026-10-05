International Consolidated Airlines Aktie

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WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018

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Rentable International Consolidated Airlines-Investition? 05.10.2026 10:03:43

FTSE 100-Papier International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in International Consolidated Airlines von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in International Consolidated Airlines eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

International Consolidated Airlines-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die International Consolidated Airlines-Aktie bei 1,55 GBP. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 GBP in die International Consolidated Airlines-Aktie investierten, hätten nun 6 447,453 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 02.10.2026 auf 4,41 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 28 446,16 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 184,46 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von International Consolidated Airlines belief sich jüngst auf 19,28 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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International Consolidated Airlines S.A. 5,10 -1,58% International Consolidated Airlines S.A.

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