International Consolidated Airlines Aktie

International Consolidated Airlines für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
International Consolidated Airlines-Investition im Blick 05.01.2026 10:03:53

FTSE 100-Papier International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in International Consolidated Airlines von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in International Consolidated Airlines-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse STN Handel mit International Consolidated Airlines-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die International Consolidated Airlines-Aktie bei 1,66 EUR. Wer vor 5 Jahren 10 000 EUR in die International Consolidated Airlines-Aktie investiert hat, hat nun 6 033,183 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen International Consolidated Airlines-Papiere wären am 02.01.2026 29 092,01 EUR wert, da der Schlussstand 4,82 EUR betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 190,92 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von International Consolidated Airlines betrug jüngst 22,02 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu International Consolidated Airlines S.A.mehr Nachrichten

Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.mehr Analysen

23.12.25 International Consolidated Airlines Outperform RBC Capital Markets
11.12.25 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
10.12.25 International Consolidated Airlines Sell UBS AG
08.12.25 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
01.12.25 International Consolidated Airlines Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

International Consolidated Airlines S.A. 4,88 1,29% International Consolidated Airlines S.A.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.01.26 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich stärker -- DAX mit neuem Rekordschluss -- US-Börsen zum Handelsende stärker - Dow mit neuer Bestmarke - Asiens Börsen schließen größtenteils weit im Plus
Der heimische Aktienmarkt notierte im Montagshandel im Plus. Der deutsche Leitindex markierte einen neuen Rekordstand. Die US-Börsen legten zum Wochenstart zu. An den Märkten in Fernost wurden am Montag weitgehend deutliche Gewinne eingefahren.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen