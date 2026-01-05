International Consolidated Airlines Aktie
WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018
|International Consolidated Airlines-Investition im Blick
|
05.01.2026 10:03:53
FTSE 100-Papier International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in International Consolidated Airlines von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse STN Handel mit International Consolidated Airlines-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die International Consolidated Airlines-Aktie bei 1,66 EUR. Wer vor 5 Jahren 10 000 EUR in die International Consolidated Airlines-Aktie investiert hat, hat nun 6 033,183 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen International Consolidated Airlines-Papiere wären am 02.01.2026 29 092,01 EUR wert, da der Schlussstand 4,82 EUR betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 190,92 Prozent angewachsen.
Der Marktwert von International Consolidated Airlines betrug jüngst 22,02 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
