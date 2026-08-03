International Consolidated Airlines Aktie
WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018
|Frühe Anlage
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03.08.2026 10:03:45
FTSE 100-Papier International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in International Consolidated Airlines von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurde die International Consolidated Airlines-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der International Consolidated Airlines-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 3,74 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in das International Consolidated Airlines-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2 673,082 International Consolidated Airlines-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der International Consolidated Airlines-Aktie auf 4,32 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 545,04 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 15,45 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von International Consolidated Airlines belief sich jüngst auf 19,02 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|International Consolidated Airlines S.A.
|5,10
|0,91%