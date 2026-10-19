International Consolidated Airlines Aktie
WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018
|Langfristige Anlage
|
19.10.2026 10:04:18
FTSE 100-Papier International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte eine International Consolidated Airlines-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Am 19.10.2016 wurde das International Consolidated Airlines-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die International Consolidated Airlines-Anteile bei 2,69 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 371,780 International Consolidated Airlines-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 16.10.2026 1 542,15 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 4,15 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 54,21 Prozent erhöht.
International Consolidated Airlines erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 18,06 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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