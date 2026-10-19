FTSE 100-Papier International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte eine International Consolidated Airlines-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in International Consolidated Airlines-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 19.10.2016 wurde das International Consolidated Airlines-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die International Consolidated Airlines-Anteile bei 2,69 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 371,780 International Consolidated Airlines-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 16.10.2026 1 542,15 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 4,15 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 54,21 Prozent erhöht.

International Consolidated Airlines erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 18,06 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at