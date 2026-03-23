FTSE 100-Papier International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in International Consolidated Airlines von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in International Consolidated Airlines eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde das International Consolidated Airlines-Papier via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 1,39 GBP. Bei einem 1 000-GBP-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 717,566 International Consolidated Airlines-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 20.03.2026 auf 3,46 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 479,91 GBP wert. Mit einer Performance von +147,99 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

International Consolidated Airlines markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 15,66 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at