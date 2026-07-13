International Consolidated Airlines Aktie

International Consolidated Airlines für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018

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Lohnende International Consolidated Airlines-Anlage? 13.07.2026 10:04:05

FTSE 100-Papier International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in International Consolidated Airlines von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen International Consolidated Airlines-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades International Consolidated Airlines-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die International Consolidated Airlines-Aktie an diesem Tag bei 1,56 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 6 408,202 International Consolidated Airlines-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 10.07.2026 30 176,23 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 4,71 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 201,76 Prozent zugenommen.

Zuletzt ergab sich für International Consolidated Airlines eine Börsenbewertung in Höhe von 20,84 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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