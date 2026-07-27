FTSE 100-Papier International Consolidated Airlines-Aktie: So viel hätte eine Investition in International Consolidated Airlines von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in International Consolidated Airlines gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der International Consolidated Airlines-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 2,85 GBP. Wer vor 10 Jahren 1 000 GBP in die International Consolidated Airlines-Aktie investiert hat, hat nun 350,977 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 24.07.2026 auf 4,34 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 523,94 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 52,39 Prozent vermehrt.

International Consolidated Airlines wurde am Markt mit 19,15 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at