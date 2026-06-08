FTSE 100-Papier International Consolidated Airlines-Aktie: So viel hätte eine Investition in International Consolidated Airlines von vor einem Jahr abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in International Consolidated Airlines-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit International Consolidated Airlines-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 3,32 GBP. Wer vor 1 Jahr 100 GBP in die International Consolidated Airlines-Aktie investiert hat, hat nun 30,148 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des International Consolidated Airlines-Papiers auf 4,21 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 126,86 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 26,86 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für International Consolidated Airlines eine Börsenbewertung in Höhe von 18,73 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at