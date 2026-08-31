International Consolidated Airlines Aktie

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WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018

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International Consolidated Airlines-Anlage im Blick 31.08.2026 10:03:47

FTSE 100-Papier International Consolidated Airlines-Aktie: So viel hätten Anleger an einem International Consolidated Airlines-Investment von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Investment in International Consolidated Airlines-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurde das International Consolidated Airlines-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 3,82 GBP wert. Bei einer 100-GBP-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 26,171 International Consolidated Airlines-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 114,68 GBP, da sich der Wert einer International Consolidated Airlines-Aktie am 28.08.2026 auf 4,38 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 14,68 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von International Consolidated Airlines belief sich zuletzt auf 19,20 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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20.08.26 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
11.08.26 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
04.08.26 International Consolidated Airlines Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.08.26 International Consolidated Airlines Buy Deutsche Bank AG
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