FTSE 100-Papier International Consolidated Airlines-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in International Consolidated Airlines von vor 5 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in International Consolidated Airlines-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der International Consolidated Airlines-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 1,99 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 5 029,169 International Consolidated Airlines-Aktien im Depot. Die gehaltenen International Consolidated Airlines-Aktien wären am 19.06.2026 22 872,66 GBP wert, da der Schlussstand 4,55 GBP betrug. Aus 10 000 GBP wurden somit 22 872,66 GBP, was einer positiven Performance von 128,73 Prozent entspricht.

International Consolidated Airlines erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 20,20 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at