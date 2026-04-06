FTSE 100-Papier International Consolidated Airlines-Aktie: Wäre eine Investition in International Consolidated Airlines von vor 10 Jahren rentabel gewesen?

Wer vor Jahren in International Consolidated Airlines eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 06.04.2016 wurden International Consolidated Airlines-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 3,66 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die International Consolidated Airlines-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 27,317 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 100,31 GBP, da sich der Wert eines International Consolidated Airlines-Anteils am 02.04.2026 auf 3,67 GBP belief. Damit wäre die Investition 0,31 Prozent mehr wert.

Insgesamt war International Consolidated Airlines zuletzt 16,60 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at