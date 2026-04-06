Intertek Aktie

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WKN: 633526 / ISIN: GB0031638363

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Rentable Intertek-Investition? 06.04.2026 10:03:47

FTSE 100-Papier Intertek-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Intertek-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Intertek-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der Intertek-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Intertek-Papier an diesem Tag 32,29 GBP wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 309,693 Intertek-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 570,15 GBP, da sich der Wert eines Intertek-Papiers am 02.04.2026 auf 37,36 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 15,70 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Intertek eine Börsenbewertung in Höhe von 5,74 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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