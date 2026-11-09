Intertek Aktie
WKN: 633526 / ISIN: GB0031638363
|Rentable Intertek-Anlage?
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09.11.2026 10:03:46
FTSE 100-Papier Intertek-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Intertek-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Die Intertek-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Intertek-Anteile bei 51,60 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,938 Intertek-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 06.11.2026 auf 59,45 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 115,20 GBP wert. Die Steigerung von 100 GBP zu 115,20 GBP entspricht einer Performance von +15,20 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Intertek bezifferte sich zuletzt auf 9,13 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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