FTSE 100-Papier Intertek-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intertek von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem Intertek-Papier statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 31,55 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in Intertek-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 31,696 Intertek-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 29.05.2026 1 686,21 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 53,20 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 68,62 Prozent.

Der Börsenwert von Intertek belief sich jüngst auf 8,17 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at