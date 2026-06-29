Intertek Aktie
WKN: 633526 / ISIN: GB0031638363
|Frühe Investition
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29.06.2026 10:03:53
FTSE 100-Papier Intertek-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intertek von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Intertek-Anteile via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 33,36 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Intertek-Aktie investiert, befänden sich nun 299,760 Intertek-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 17 416,07 GBP, da sich der Wert einer Intertek-Aktie am 26.06.2026 auf 58,10 GBP belief. Mit einer Performance von +74,16 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Jüngst verzeichnete Intertek eine Marktkapitalisierung von 8,92 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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