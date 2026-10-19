Intertek Aktie
WKN: 633526 / ISIN: GB0031638363
|Lukrativer Intertek-Einstieg?
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19.10.2026 10:04:18
FTSE 100-Papier Intertek-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intertek von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Intertek-Papier via Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 35,70 GBP. Wer vor 10 Jahren 100 GBP in die Intertek-Aktie investiert hat, hat nun 2,801 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 59,20 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 165,83 GBP wert. Das entspricht einer Zunahme von 65,83 Prozent.
Alle Intertek-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 9,08 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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