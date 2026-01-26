Intertek Aktie

WKN: 633526 / ISIN: GB0031638363

Lohnende Intertek-Anlage? 26.01.2026 10:04:21

FTSE 100-Papier Intertek-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intertek von vor 3 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Intertek-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der Intertek-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 43,09 GBP wert. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 23,207 Intertek-Anteilen. Die gehaltenen Intertek-Anteile wären am 23.01.2026 1 052,22 GBP wert, da der Schlussstand 45,34 GBP betrug. Mit einer Performance von +5,22 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Intertek bezifferte sich zuletzt auf 6,96 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

