Intertek Aktie
WKN: 633526 / ISIN: GB0031638363
|Intertek-Anlage im Blick
|
20.04.2026 10:03:41
FTSE 100-Papier Intertek-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intertek von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurde die Intertek-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen Intertek-Anteile an diesem Tag bei 41,14 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Intertek-Aktie investiert, befänden sich nun 24,307 Intertek-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.04.2026 gerechnet (49,69 GBP), wäre die Investition nun 1 207,83 GBP wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 20,78 Prozent gesteigert.
Insgesamt war Intertek zuletzt 7,62 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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