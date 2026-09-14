Intertek Aktie
WKN: 633526 / ISIN: GB0031638363
|Langfristige Anlage
|
14.09.2026 10:03:41
FTSE 100-Papier Intertek-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intertek von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Intertek-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 54,39 GBP. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 GBP in die Intertek-Aktie investierten, hätten nun 18,386 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 075,60 GBP, da sich der Wert eines Intertek-Papiers am 11.09.2026 auf 58,50 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 7,56 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Intertek belief sich zuletzt auf 8,97 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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