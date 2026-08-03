FTSE 100-Papier Intertek-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intertek von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Intertek-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 03.08.2025 wurde die Intertek-Aktie via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Intertek-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 46,10 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 21,692 Intertek-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 266,81 GBP, da sich der Wert eines Intertek-Anteils am 31.07.2026 auf 58,40 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 26,68 Prozent.

Der Börsenwert von Intertek belief sich jüngst auf 8,97 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at