Intertek Aktie

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WKN: 633526 / ISIN: GB0031638363

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Lukratives Intertek-Investment? 21.09.2026 10:03:43

FTSE 100-Papier Intertek-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Intertek-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Intertek-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Intertek-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende standen Intertek-Anteile an diesem Tag bei 35,05 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Intertek-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 285,307 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 18.09.2026 auf 58,65 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16 733,24 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 67,33 Prozent angezogen.

Der Marktwert von Intertek betrug jüngst 9,00 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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