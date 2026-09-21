Intertek Aktie
WKN: 633526 / ISIN: GB0031638363
|Lukratives Intertek-Investment?
|
21.09.2026 10:03:43
FTSE 100-Papier Intertek-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Intertek-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Intertek-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende standen Intertek-Anteile an diesem Tag bei 35,05 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Intertek-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 285,307 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 18.09.2026 auf 58,65 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16 733,24 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 67,33 Prozent angezogen.
Der Marktwert von Intertek betrug jüngst 9,00 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Intertek plc
|
10:03
|FTSE 100-Papier Intertek-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Intertek-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
18.09.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Intertek Group plc (EQS Group)
|
17.09.26
|Pluszeichen in London: FTSE 100 letztendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
17.09.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Intertek Group plc (EQS Group)
|
16.09.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Intertek Group plc (EQS Group)
|
15.09.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Intertek Group plc (EQS Group)
|
14.09.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Intertek Group plc (EQS Group)
|
14.09.26
|FTSE 100-Papier Intertek-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intertek von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu Intertek plc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Intertek plc
|68,40
|0,07%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise gehen weiter zurück: ATX fester -- DAX leitet Erholungskurs ein -- Asiens Börsen mit Gewinnen - Feiertagspause in Japan
Dem ATX zeigt sich zum Wochenstart mit Gewinnen. Der DAX verzeichnet ebenfalls Stabilisierungstendenzen und legt zu. Die Aktienmärkte in Asien zeigten mehrheitlich Gewinne.