Intertek Aktie
WKN: 633526 / ISIN: GB0031638363
|Lukratives Intertek-Investment?
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28.09.2026 10:03:45
FTSE 100-Papier Intertek-Aktie: So viel hätte eine Investition in Intertek von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurden Intertek-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Intertek-Papier bei 45,90 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 2,179 Intertek-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 25.09.2026 127,67 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 58,60 GBP belief. Damit wäre die Investition um 27,67 Prozent gestiegen.
Jüngst verzeichnete Intertek eine Marktkapitalisierung von 8,98 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu Intertek plc
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