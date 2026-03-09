Intertek Aktie
WKN: 633526 / ISIN: GB0031638363
|Intertek-Investmentbeispiel
|
09.03.2026 10:03:48
FTSE 100-Papier Intertek-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Intertek-Investment von vor 10 Jahren verdient
Vor 10 Jahren wurden Intertek-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Intertek-Anteile bei 30,41 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 32,884 Intertek-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 326,54 GBP, da sich der Wert eines Intertek-Papiers am 06.03.2026 auf 40,34 GBP belief. Damit wäre die Investition um 32,65 Prozent gestiegen.
Insgesamt war Intertek zuletzt 6,19 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Intertek plc
Aktien in diesem Artikel
|Intertek plc
|45,74
|-2,22%
