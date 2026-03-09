Intertek Aktie

Intertek

WKN: 633526 / ISIN: GB0031638363

Intertek-Investmentbeispiel 09.03.2026 10:03:48

FTSE 100-Papier Intertek-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Intertek-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Intertek gewesen.

Vor 10 Jahren wurden Intertek-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Intertek-Anteile bei 30,41 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 32,884 Intertek-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 326,54 GBP, da sich der Wert eines Intertek-Papiers am 06.03.2026 auf 40,34 GBP belief. Damit wäre die Investition um 32,65 Prozent gestiegen.

Insgesamt war Intertek zuletzt 6,19 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Intertek plc

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.
