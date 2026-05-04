Intertek Aktie
WKN: 633526 / ISIN: GB0031638363
|Intertek-Investment im Blick
|
04.05.2026 10:03:41
FTSE 100-Papier Intertek-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Intertek von vor 10 Jahren verdient
Vor 10 Jahren wurden Intertek-Anteile via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Intertek-Papiers betrug an diesem Tag 33,00 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,030 Intertek-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Intertek-Aktie auf 48,04 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 145,58 GBP wert. Das entspricht einem Zuwachs um 45,58 Prozent.
Der Intertek-Wert an der Börse wurde auf 7,38 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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