Frühe Anlage 16.02.2026 10:03:48

FTSE 100-Papier Intertek-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Intertek von vor einem Jahr bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Intertek-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Intertek-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 53,15 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Intertek-Aktie investiert hätte, hätte er nun 18,815 Anteile im Depot. Die gehaltenen Intertek-Aktien wären am 13.02.2026 837,25 GBP wert, da der Schlussstand 44,50 GBP betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 16,27 Prozent verringert.

Alle Intertek-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6,83 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schlussendlich fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

