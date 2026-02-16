FTSE 100-Papier Intertek-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Intertek von vor einem Jahr bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Intertek-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Intertek-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 53,15 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Intertek-Aktie investiert hätte, hätte er nun 18,815 Anteile im Depot. Die gehaltenen Intertek-Aktien wären am 13.02.2026 837,25 GBP wert, da der Schlussstand 44,50 GBP betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 16,27 Prozent verringert.

Alle Intertek-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6,83 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at