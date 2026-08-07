FTSE 100-Papier Investec-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Investec Aktionären eine Freude

Im Rahmen der Hauptversammlung von FTSE 100-Titel Investec am 06.08.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2026 in Höhe von 0,39 GBP je Aktie vereinbart. Damit wurde die Investec-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 8,33 Prozent erhöht. Die gesamte Dividendenausschüttung von Investec beläuft sich auf 337,35 Mio. GBP. Die Gesamtausschüttung erhöhte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 5,16 Prozent.

Investec- Ausschüttungsrendite im Blick

Zum London-Schluss ging das Investec-Papier am Tag der Hauptversammlung bei 6,72 GBP aus dem Handel. Am heutigen Freitag, dem Ex-Dividende-Tag, erfolgt der Dividendenabschlag auf das Investec-Papier. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Investec-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Die Auszahlung der Aktionärsvergütung an die Investec-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2026 beträgt die Dividendenrendite des Investec-Titels 6,71 Prozent. Damit ist die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich geschrumpft, damals betrug sie noch 7,62 Prozent.

Aktienkurs im Verhältnis zu realer Rendite

Im Zeitraum von 1 Jahr hat der Aktienkurs von Investec via London 23,42 Prozent an Wert gewonnen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 146,65 Prozent stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Investec-Dividendenvorhersage

Für das Jahr 2027 gehen FactSet-Experten von einer Steigerung der Dividende auf 0,41 GBP aus. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 6,10 Prozent sinken.

Investec-Eckdaten

Investec ist ein FTSE 100-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 6,054 Mrd. GBP. Das Investec-KGV beläuft sich aktuell auf 7,45. 2026 setzte Investec 4,755 Mrd. GBP um und erwirtschaftete einen Gewinn je Aktie von 0,77 GBP.

Redaktion finanzen.at