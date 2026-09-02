Investec PLCShs Aktie
WKN DE: A0J32R / ISIN: GB00B17BBQ50
|Lohnendes Investec-Investment?
|
02.09.2026 10:03:27
FTSE 100-Papier Investec-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investec-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Investec-Papier via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 4,68 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in die Investec-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2 139,037 Investec-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 14 074,87 GBP, da sich der Wert eines Investec-Papiers am 01.09.2026 auf 6,58 GBP belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 40,75 Prozent gesteigert.
Der Investec-Wert an der Börse wurde auf 5,93 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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