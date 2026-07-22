FTSE 100-Papier Investec-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Investec von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Investec-Einstiegs gewesen.

Investec-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Investec-Aktie bei 3,13 GBP. Bei einem 10 000-GBP-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 3 194,102 Investec-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 21.07.2026 auf 6,32 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 20 170,76 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 101,71 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von Investec betrug jüngst 5,54 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at