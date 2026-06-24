FTSE 100-Papier Investec-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Investec von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investec-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Investec-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Investec-Papier an diesem Tag bei 3,10 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 322,794 Investec-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 23.06.2026 auf 6,34 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 046,51 GBP wert. Damit wäre die Investition 104,65 Prozent mehr wert.

Alle Investec-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,37 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at