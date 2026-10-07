FTSE 100-Papier Investec-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Investec von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Investec-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 2,76 GBP wert. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 362,034 Investec-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.10.2026 gerechnet (6,18 GBP), wäre das Investment nun 2 237,37 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +123,74 Prozent.

Jüngst verzeichnete Investec eine Marktkapitalisierung von 5,39 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at