Investec PLCShs Aktie
WKN DE: A0J32R / ISIN: GB00B17BBQ50
|Investec-Anlage
|
07.10.2026 10:03:42
FTSE 100-Papier Investec-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Investec von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Investec-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 2,76 GBP wert. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 362,034 Investec-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.10.2026 gerechnet (6,18 GBP), wäre das Investment nun 2 237,37 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +123,74 Prozent.
Jüngst verzeichnete Investec eine Marktkapitalisierung von 5,39 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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