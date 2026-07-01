FTSE 100-Papier Investec-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Investec von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Investec gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Investec-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 5,46 GBP. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 GBP in die Investec-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1 831,502 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 30.06.2026 10 998,17 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 6,01 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 9,98 Prozent.

Insgesamt war Investec zuletzt 5,06 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at