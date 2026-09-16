Investec PLCShs Aktie
WKN DE: A0J32R / ISIN: GB00B17BBQ50
|Lohnende Investec-Anlage?
|
16.09.2026 10:03:41
FTSE 100-Papier Investec-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investec-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Investec-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Investec-Aktie an diesem Tag 3,15 GBP wert. Bei einem Investment von 1 000 GBP in das Investec-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 317,883 Investec-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 15.09.2026 auf 6,54 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 077,37 GBP wert. Damit wäre die Investition um 107,74 Prozent gestiegen.
Alle Investec-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,85 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Investec PLCShs
|
10:03
|FTSE 100-Papier Investec-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investec-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
11.09.26
|Pluszeichen in London: FTSE 100 am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
09.09.26
|FTSE 100-Titel Investec-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investec-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
02.09.26
|FTSE 100-Papier Investec-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investec-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
28.08.26
|Freitagshandel in London: FTSE 100 zum Ende des Freitagshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
28.08.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 zeigt sich nachmittags fester (finanzen.at)
|
28.08.26
|LSE-Handel: FTSE 100 notiert am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
26.08.26
|FTSE 100-Titel Investec-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investec-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu Investec PLCShs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Investec PLCShs
|7,70
|0,65%