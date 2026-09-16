FTSE 100-Papier Investec-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investec-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Investec-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Investec-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Investec-Aktie an diesem Tag 3,15 GBP wert. Bei einem Investment von 1 000 GBP in das Investec-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 317,883 Investec-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 15.09.2026 auf 6,54 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 077,37 GBP wert. Damit wäre die Investition um 107,74 Prozent gestiegen.

Alle Investec-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,85 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at