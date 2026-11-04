Investec PLCShs Aktie
WKN DE: A0J32R / ISIN: GB00B17BBQ50
|Investec-Anlage
|
04.11.2026 10:03:34
FTSE 100-Papier Investec-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investec-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Die Investec-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 2,97 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3 363,425 Investec-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 20 348,72 GBP, da sich der Wert eines Investec-Papiers am 03.11.2026 auf 6,05 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 103,49 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Investec belief sich zuletzt auf 5,43 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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