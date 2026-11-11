Investec PLCShs Aktie
WKN DE: A0J32R / ISIN: GB00B17BBQ50
|Lukrative Investec-Anlage?
|
11.11.2026 10:03:54
FTSE 100-Papier Investec-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Investec von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Investec-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Investec-Anteile bei 3,32 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Investec-Aktie investiert hätte, hätte er nun 30,094 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 193,96 GBP, da sich der Wert eines Investec-Anteils am 10.11.2026 auf 6,45 GBP belief. Das entspricht einer Zunahme von 93,96 Prozent.
Der Börsenwert von Investec belief sich zuletzt auf 5,67 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Investec PLCShs
|
11.11.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100-Börsianer greifen am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
11.11.26
|FTSE 100-Papier Investec-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Investec von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
10.11.26
|Börse London: FTSE 100 letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
04.11.26
|FTSE 100-Papier Investec-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investec-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
28.10.26
|FTSE 100-Titel Investec-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Investec von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
21.10.26
|FTSE 100-Titel Investec-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Investec von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
14.10.26
|FTSE 100-Titel Investec-Aktie: So viel hätte eine Investition in Investec von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
07.10.26
|Zurückhaltung in London: FTSE 100 letztendlich mit Abgaben (finanzen.at)
Analysen zu Investec PLCShs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Investec PLCShs
|7,65
|-1,29%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schwächer -- DAX nach Rekord stabil - erstmals 27.000-Punkte-Marke geknackt -- Wall Street leichter -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Anleger am heimischen Aktienmarkt halten sich am Donnerstag zurück. Der deutsche Leitindex erklimmt ein neues Rekordhoch. An den US-Börsen zeigt sich ein schwächerer Handel. Die Börsen in Asien verbuchten am Donnerstag Verluste.