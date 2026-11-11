FTSE 100-Papier Investec-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Investec von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Investec gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Investec-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Investec-Anteile bei 3,32 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Investec-Aktie investiert hätte, hätte er nun 30,094 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 193,96 GBP, da sich der Wert eines Investec-Anteils am 10.11.2026 auf 6,45 GBP belief. Das entspricht einer Zunahme von 93,96 Prozent.

Der Börsenwert von Investec belief sich zuletzt auf 5,67 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at