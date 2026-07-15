FTSE 100-Papier Investec-Aktie: So viel hätte eine Investition in Investec von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Investec-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Investec-Papier bei 2,49 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in die Investec-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 401,097 Investec-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 14.07.2026 auf 6,12 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 454,72 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 145,47 Prozent.

Jüngst verzeichnete Investec eine Marktkapitalisierung von 5,43 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at