FTSE 100-Papier J Sainsbury-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in J Sainsbury abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in J Sainsbury-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

J Sainsbury-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 2,13 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die J Sainsbury-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 46,882 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 128,46 GBP, da sich der Wert einer J Sainsbury-Aktie am 14.07.2023 auf 2,74 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 28,46 Prozent vermehrt.

Insgesamt war J Sainsbury zuletzt 6,41 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at