J. Sainsbury Aktie
WKN: A0B6G0 / ISIN: GB00B019KW72
|J Sainsbury-Investment im Blick
|
06.07.2026 10:03:54
FTSE 100-Papier J Sainsbury-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in J Sainsbury von vor 10 Jahren eingebracht
Am 06.07.2016 wurde die J Sainsbury-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das J Sainsbury-Papier an diesem Tag 2,15 GBP wert. Bei einem Investment von 10 000 GBP in die J Sainsbury-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4 659,832 J Sainsbury-Aktien. Die gehaltenen J Sainsbury-Papiere wären am 03.07.2026 15 610,44 GBP wert, da der Schlussstand 3,35 GBP betrug. Mit einer Performance von +56,10 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Zuletzt ergab sich für J Sainsbury eine Börsenbewertung in Höhe von 7,35 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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