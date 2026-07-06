FTSE 100-Papier J Sainsbury-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in J Sainsbury von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen J Sainsbury-Investment verdienen können.

Am 06.07.2016 wurde die J Sainsbury-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das J Sainsbury-Papier an diesem Tag 2,15 GBP wert. Bei einem Investment von 10 000 GBP in die J Sainsbury-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4 659,832 J Sainsbury-Aktien. Die gehaltenen J Sainsbury-Papiere wären am 03.07.2026 15 610,44 GBP wert, da der Schlussstand 3,35 GBP betrug. Mit einer Performance von +56,10 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für J Sainsbury eine Börsenbewertung in Höhe von 7,35 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at